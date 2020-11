Quando la campagna elettorale per le presidenziali USA era ancora in corso, Antonio Scurati, scrittore italiano di successo soprattutto per aver pubblicato finora due delle biografie romanzate di Mussolini che fanno parte di una tetralogia da completare, scrisse lo scorso 8 ottobre un articolo sul «Corriere della Sera» dal titolo «Il voto, un gioco d’azzardo sul corpo di Donald Trump». L’analisi è particolarmente interessante nel momento in cui, ad elezioni avvenute, emerge lo stridente contrasto tra le caratteristiche del presidente uscente (quando e se vorrà) e quelle di chi, come il vincitore Joe Biden, impersona in maniera totalmente diversa lo spirito di chi intende riscattare gli Stati Uniti da quattro anni vissuti, almeno da una delle due anime dell’America, con grande sofferenza.

La...