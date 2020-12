L’altro giorno, dopo la sconfitta interna al supplementare contro lo Zugo, Luca Cereda se l’è un po’ presa con quei tifosi che criticano in questo periodo l’Ambrì Piotta. «La maggior parte dei nostri fan sono fieri di quello che sta facendo il gruppo, ma alcuni non hanno ancora capito cosa sia questo club», ha affermato il coach biancoblù. Un’uscita che per certi versi ha sorpreso un po’ tutti gli addetti ai lavori. Sì, perché da quando a reggere le sorti dell’Ambrì sono arrivati Paolo Duca e Cereda - che hanno e stanno trasformando la realtà di una squadra che aveva imboccato la via sbagliata - attorno al gruppo si è formato un solido sentimento di consenso generalizzato. Figlio del lavoro svolto dal direttore sportivo e dal tecnico e - in parte - anche della «leventinesità» di Duke e Cere....