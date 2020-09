Dominic Thiem è dunque il primo giocatore nato negli anni novanta ad imporsi in un torneo del Grande Slam. Onore all’austriaco, che dall’alto delle tre finali già raggiunte in un Major – due perse da Nadal al Roland Garros e una da Djokovic in Australia – era probabilmente colui che più si meritava di alzare al cielo il trofeo. O perlomeno colui che, della «next gen» ci era andato più vicino. Con Roger Federer infortunato, Rafael Nadal a casa per i timori legati al coronavirus e Novak Djokovic squalificato dopo la pallettata con cui ha steso una giudice di linea, gli US Open ci hanno regalato una piccola anticipazione del tennis che verrà, quando i tre mostri sacri decideranno di appendere la racchetta al chiodo. Appassionante per il suo svolgimento e per un tie-break conclusivo da vivere con...