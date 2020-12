Il green conquista il consumatore. Se n’è subito accorto Oscar Farinetti, imbattibile maestro nell’intercettare e monetizzare le tendenze che stanno per sedurre le nostre abitudini. Dopo aver creato un impero dapprima con l’elettronica poi esportando nel mondo l’enogastronomia italiana d’alta qualità, l’arguto uomo d’affari torinese punta ora sull’ecosostenibilità.

In questi giorni mister Eataly inaugura a Torino «Green Pea», Pisello Verde, cinque piani di centro commerciale all’insegna dell’etica e del rispetto per l’ambiente. Vi si potrà comprare di tutto: energia pulita, cibo e bevande bio, auto elettriche e ibride, mobili green, vestiti in fibre naturali, tessuti colorati con piante e fiori, prodotti di bellezza bio. Articoli marchiati con grande rigore con il logo del pisello verde.

