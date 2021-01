Due punti gettati alle ortiche al Tourbillon? Calma. Dopo il pareggio di Sion mi preme innanzitutto sottolineare un aspetto: il Lugano è terzo in classifica. E scusate se è poco. Andiamoci piano, dunque, con le critiche. A fronte di una simile posizione in Super League, credo che i complimenti debbano avere la precedenza. Poi, certo, non me la sento di celare un pizzico di dispiacere per quanto osservato domenica. Il Lugano, a livello di singoli, era infatti la squadra più attrezzata. Purtroppo questa superiorità non si è però rispecchiata nel risultato finale.

Cosa è mancato agli uomini di Maurizio Jacobacci? In primis sono passati accanto al match alcuni tenori bianconeri. Penso a Lavanchy, a Gerndt, come pure a capitan Sabbatini. E con loro sono venute meno anche determinate sicurezze. Il...