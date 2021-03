La magistratura ticinese inquirente si prepara a ricevere un regalo atteso da tempo: il potenziamento dell’organico dei procuratori pubblici. Oggi quelli in carica sono 21, compreso il procuratore generale, dopo il sì del Gran Consiglio a metà marzo, che pare blindato dalla convergenza delle forze politiche che sostengono la proposta della Commissione giustizia e diritti, saranno 23. A beneficiare del potenziamento sarà il pg Andrea Pagani, che raccoglie i frutti di anni di pressioni, anche da parte del suo predecessore John Noseda, ma soprattutto della sua opera persuasiva. Ma non è il caso di lasciarsi trasportare dall’euforia, il Ticino con questa doppietta migliora solo lievemente la sua situazione. I numeri ci dicono che resta ancora ben lontano dall’effettivo dei pp in carica in 13 Cantoni...