«Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente» (Voltaire).

La forte opposizione al sussidio federale a favore dei media è oggettivamente comprensibile, e comprova che la proposta di legge non è brillante, ma occorre dare atto che il Ticino è in una situazione ben diversa.

a) In Ticino non esistono editori che fanno utili milionari. Gli slogan sono bugie. Le uniche entrate dei giornali sono gli abbonamenti e la pubblicità. Entrambi, ogni anno, sono in calo. Vero è che vi sono alcuni grandi gruppi nella svizzera tedesca che riceverebbero dei benefici senza averne la necessità. Ma posso garantire che in Ticino la situazione è da anni molto difficile. Come ex membro del consiglio di amministrazione del Giornale...