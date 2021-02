Quattro gare, cinque medaglie. Una prima settimana ricca di soddisfazioni per Swiss Ski. Gli acuti sono arrivati grazie a due grandi campionesse, Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, primattrici in superG e in discesa. Al successo nella gara inaugurale, la ticinese ha aggiunto un bronzo in discesa, mentre la svittese, dopo l’argento, si è tolta la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio nella pura velocità. Si parla di fenomeni al femminile. E gli uomini? Attendevamo una grande risposta soprattutto da Beat Feuz. Lui, che nei grandi eventi sa galvanizzarsi come pochi, non ha deluso. Noi tutti - lui compreso - sognavamo il metallo più pregiato. Purtroppo non l’ha raccolto e si è dovuto accontentare del bronzo. Per favore, non facciamo gli schizzinosi. È comunque un grande risultato....