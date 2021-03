Dopo 49 giorni di stop forzato, da oggi i negozi possono riaprire su concessione del Consiglio federale, deciso a muovere un passo alla volta sulla strada del ripristino di quella normalità che, più di un obiettivo, sembra ancora essere un miraggio. C’è chi riparte e chi morde il freno: come il settore della ristorazione, costretto a chiudere prima del commercio ormai a quota 69 giorni di inattività, parzialmente ridotta da chi si è lanciato nella fornitura dei pasti a domicilio (una nicchia interessante e utile per chi vuole evitare di mettersi quotidianamente ai fornelli, ma non sufficiente per fare quadrare i conti). C’è chi parte e chi resta al palo in attesa delle valutazioni che faranno i sette consiglieri federali nelle prossime settimane: privilegiati gli uni e avversati gli altri?...