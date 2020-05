Nemmeno l’emergenza trattiene certi leader dal fare propaganda sui tragici numeri della pandemia. Quasi ovunque sono stati imposti blocchi, sospensioni di libertà, violazioni di regole dello Stato di diritto, con assunzione di poteri estesi da parte degli esecutivi. Per giustificarsi, capi di Stato o di governo propongono questo ragionamento: se non avessimo fatto così, avremmo avuto un bilancio molto più pesante. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha sostenuto che la Spagna, anziché 27.563 morti ne avrebbe avuti più di 300 mila. Ci vorrebbero umiltà e prudenza. Sono ipotesi che non potranno mai avere il conforto o la smentita di una verifica fattuale. E poi che bisogno c’è di gonfiare a dismisura ipotesi impalpabili se si è convinti di aver agito bene? Inoltre attenzione. La Svezia non ha attuato...