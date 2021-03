La nuova formula cui s’ispira la politica estera del presidente americano Joe Biden, ovvero «America is back» («L’America è tornata»), porta con sé uno sconvolgimento della diplomazia internazionale. S’instaurano così nuovi canoni: un atteggiamento americano sempre più duro verso Cina e Russia, una rinnovata spinta al contrasto ai regimi autocratici attraverso la promozione dei valori democratici, oltre alla diffusa volontà di collaborare su temi che riguardano il cambiamento climatico e i suoi impatti sulla salute.

Il mondo ha reagito non unanimemente al tono aspro usato da Biden nei confronti di Putin, che ha definito «un assassino». Comunque lo si valuti, tale tono è però strettamente legato alla campagna in atto da parte USA per mettere la Russia nel mirino, almeno a parole, anche se non...