La RAI ha dedicato sul suo programma di Storia un ampio servizio rievocativo di Mario Rigoni Stern, di cui ricorreva nei giorni scorsi il centenario della nascita. Venne a Lugano negli Anni Settanta e trascorsi qualche giorno con lui. Registrammo per la radio e altre volte fu ospite di nostre trasmissioni. Senza vanità ebbi la sua amicizia, durata nel tempo e andai anche a trovarlo ad Asiago. Lo avevo conosciuto al Premio Campiello, dove per tanti anni abbiamo avuto una miniera d’oro per i nostri programmi, conoscendo o ritrovando gli scrittori finalisti. Il Campiello era un evento fisso, quando con Sergio Grandini, membro della giuria tecnica, si trascorrevano serate con i concorrenti e i vincitori. Rigoni Stern aveva raccontato la neve delle sofferenze sul fronte russo e su quello albanese;...