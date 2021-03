È vero, col senno di poi - conoscendo l’esito della sfida tra Portogallo e Inghilterra - alla Svizzera sarebbe bastata una vittoria contro la Croazia, per accedere alla fase ad eliminazione diretta. Rimpianti e rammarici, per un obiettivo accarezzato, ma non ancora raggiunto. È altrettanto vero però che in molti, alla vigilia del torneo, prevedevano una squadra rossocrociata già ampiamente eliminata, giunti alla terza giornata della fase a gironi. Al grido di «è un gruppo troppo competitivo» e «in fondo è già bello esserci», le chance della selezione svizzera sono state minimizzate un po’ troppo frettolosamente. Dimenticando che per arrivare a giocarsi questi tre match, Rüegg e compagni qualcosa - sul campo - lo avevano dimostrato.

Forse l’inatteso successo contro l’Inghilterra ha inebriato...