Non apparteniamo alla maggioranza di chi vede nel perdurare delle restrizioni un successo e nell’allentamento un passo indietro. Apparteniamo alla minoranza che reputa le restrizioni un male e il loro graduale allentamento un bene: sanitario, sociale, economico. Il mondo del coronavirus è un mondo alla rovescia. Per raddrizzarlo dobbiamo attendere il ritorno alla normalità. Che sarà lento e prudente. Quanto annunciato ieri a Berna e in Ticino si traduce in piccoli passi in questa direzione. Lasciamo ad altri giocare il derby della mascherina o quello della riapertura sì/riapertura no delle scuole: abbiamo l’umiltà di non vantare inesistenti competenze medico-sanitarie. Ci atteniamo quindi alle regole. E soprattutto applichiamo rigorosamente le norme igieniche: distanza di due metri, disinfezione...