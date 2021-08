Una costante della vita economica degli ultimi anni è costituita dai pretesti messi in campo dalle banche centrali nel tentativo di giustificare la loro reticenza a riportare entro limiti ragionevoli la massa monetaria in circolazione e il livello dei tassi di interesse.

Non c’è dubbio che gli istituti di emissione in alcune circostanze si comportarono saggiamente e furono ampiamente lodati (anche su questo giornale). Per esempio quando esplose la crisi finanziaria reagirono con rapidità e nella giusta misura alla paralisi del mercato monetario, evitando grossi problemi alle banche e, di conseguenza, all’intero apparato produttivo. Tuttavia, passata la bufera, invece di ristabilire sollecitamente condizioni normali, lasciarono sussistere la sovrabbondanza di denaro.

Ora nel periodo lungo il ritorno...