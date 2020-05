Quando si potrà tornare in qualche modo a una vita normale si dovranno fare i conti con una serie di cambiamenti, tra i quali figura anche il dissesto dell’economia e della società lombarde. La situazione di Milano e del resto della regione, in effetti, è destinata a farsi sempre più difficile, non tanto perché lì il virus ha mietuto un gran numero di vittime, ma soprattutto perché il Governo italiano (d’intesa con quello regionale) ha adottato misure limitative delle attività economiche che probabilmente hanno pochi paragoni al mondo. L’economia è stata fermata già a inizio marzo e forse le cose cambieranno davvero solo a maggio avanzato; e per giunta questo tsunami ha colpito un sistema economico già molto in affanno. Entro questo quadro molti prevedono un calo a due cifre del PIL, dopo tanti...