Ci sono sostanzialmente due modi per affrontare i problemi. L’uno consiste nel cercare delle soluzioni possibili puntando sul dialogo fra diversi punti di vista, alla ricerca di un minimo denominatore comune, da cui muovere poi passo dopo passo nella giusta direzione. Che non necessariamente sarà una linea retta. Anzi, sarà spesso un cammino tortuoso, faticoso e a volte frustrante. Non permetterà di arrivare in fretta alla soluzione ideale, ma di migliorare sì, consolidando via via quanto raggiunto.

L’altro approccio consiste nel puntare sulla radicalizzazione delle posizioni, all’insegna di una visione dogmatica abbinata al principio «chi non è con noi è contro di noi». Permette di presentare i problemi in bianco e nero, in una rappresentazione riduttiva (e sovente distorta) ma facile da cogliere....