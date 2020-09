Il preavviso negativo alla riconferma per altri dieci anni di cinque procuratori pubblici in carica è un fatto inusuale e una misura grave, fin estrema. La decisione è stata presa martedì scorso dal Consiglio della magistratura, l’organismo al quale è riservato l’esclusivo potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati, rappresenta un vero e proprio terremoto sul palazzo della giustizia. I motivi alla base della sfiducia nei confronti di Zaccaria Akbas, Marisa Alfier, Anna Fumagalli, Francesca Lanz e Margherita Lanzillo sono illustrati in un rapporto che verrà posto dapprima all’attenzione dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e in seguito alla Commissione parlamentare giustizia e diritti. Un documento i cui contenuti ad oggi sono conosciuti da pochissime persone, in primis dal...