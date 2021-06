Da tempo i ragazzi del primario che dopo scuola si ritrovano al parco giochi del Dammgärtli alla Baselstrasse di Lucerna si lamentano per la sporcizia lasciata sul posto dai più grandi e dagli adulti durante la sera. Rifiuti, lattine e soprattutto mozziconi di sigarette gettati per terra sull’erba e nella sabbia durante gli incontri serali e notturni, che il giorno dopo rendono sgradevole la frequentazione dei luoghi di gioco. Alcuni di loro si sono rivolti al «Parlamento dei ragazzi» della città di Lucerna, che ha segnalato il problema al Consiglio comunale della Città, che a sua volta ha sollecitato il Municipio. Non ritenendo di poter decretare un divieto totale di fumare nella zona (e in particolare non potendo monitorare il divieto tramite ronde di polizia), la città ha esortato il Parlamento...