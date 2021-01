Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare, confessa Don Abbondio al cardinale Federico Borromeo ( A. Manzoni, «I promessi sposi», capitolo XXV). Chiamati non a mettere in stato d’accusa Donald Trump( fase già superata con un consenso espresso dal Congresso sull’«impeachment») ma, alla fine, a esprimere con il voto una condanna contro l’ex-presidente, il partito repubblicano è diviso . La Camera dei Rappresentanti americana ha appena trasmesso gli atti dell’«impeachment» al Senato, dove si terrà il processo a partire dalla seconda settimana di febbraio. Trump è accusato di avere «istigato l’insurrezione» di centinaia di propri sostenitori, che il 6 gennaio avevano attaccato in forze il Congresso mentre era in corso la certificazione dell’elezione di Joe Biden a presidente degli...