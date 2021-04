Da architetti ad acrobati. Sarà una difficile metamorfosi quella che dovranno affrontare i nuovi inquilini di palazzo Marcacci. Dopo una legislatura nella quale diversi obiettivi hanno preso forma, pronti per entrare nella fase esecutiva, quello che inizierà il 19 aprile si poteva immaginare come un triennio in cui avviare concretamente le opere per le quali si è tanto progettato e pianificato. Ma a rimescolare le carte è arrivata la pandemia, le cui conseguenze - ancora tutte da determinare - comporteranno una modifica di priorità, di esigenze, di risorse a disposizione (non per nulla è appena stata creata una commissione ad hoc per l’economia). Senza contare le incognite legate al rinnovo certo dei due settimi dell’Esecutivo (con probabili travasi di competenze). Per venirne a capo, insomma,...