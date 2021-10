Un tempo la devozione ai Santi era molto sentita e ne esaltavano le gesta e i prodigi in opere d’arte e pagine letteraria. Erano l’esempio comportamentale in tanti ambiti, dalla generosità al sacrificio per il bene comune. Per proclamare la santità di una persona alla chiesa occorrevano le prove di qualche miracolo. Vale ancora. Tanti Santi popolano la storia dell’arte e alcune raffigurazioni sono capolavori che con un volto immaginato ne esaltano la vita e le opere. Perfino alcuni pittori che conducevano una vita spericolata e piena di guai, come dice una canzone, divenivano intermediari fra la santità di un personaggio e la devozione al suo mito.

Caravaggio raffigura addirittura la Vergine o la Maddalena con i volti di donne pubbliche senza togliere al messaggio della santità il suo valore....