La Svizzera non poteva non prendere posizione su un fatto politicamente e moralmente incompatibile con la sua tradizione democratica e civile come l’aggressione unilaterale dell’Ucraina da parte della Russia. Tacere su questo evento avrebbe minato la credibilità e il prestigio della neutralità elvetica. Sebbene non del tutto inattesa, la decisione di aderire alle sanzioni di Bruxelles - rafforzata e ribadita ieri con un pacchetto di nuove misure - è stato un passo tanto importante quanto inedito per il nostro Paese, che vuole innanzitutto evitare di essere usato come piattaforma finanziaria per aggirare gli embarghi imposti dall’Unione europea a Mosca. Allo stesso tempo, però, è un segnale forte e chiaro sulla scena umanitaria internazionale, fermo restando che la neutralità geopolitica svizzera,...