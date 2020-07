Non appena possibile, avendo in Senato una maggioranza molto risicata, il Governo Conte cerca in Italia di sfuggire al controllo parlamentare. E d’altro canto, per sottrarsi all’abbraccio soffocante dell’alta burocrazia ministeriale, con cui molti dei suoi improvvisati ministri faticano a confrontarsi direttamente, ricorre a commissioni esterne di esperti di sua fiducia, chiamate (chissà perché) task forces. Lo scontro in corso a Roma riguardo a chi gestirà i 209 miliardi di euro di aiuti, assegnati al Paese dall’Unione europea, ha pertanto dei suoi precisi motivi. Questa volta sembra che Giuseppe Conte si sia infine dovuto arrendere alla burocrazia. Niente commissioni parlamentari ad hoc ma nemmeno una task force. Si prospetta invece, almeno in prima battuta, un apposito comitato inter-ministeriale:...