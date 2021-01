Lunghe serate televisive accompagnano in questi tempi amari la maggior parte della popolazione. Sono molte le offerte sui canali e ho raccolto diverse considerazioni fra conoscenti e amici. Si susseguono troppi film poco confortanti in cui pistole e coltelli, spionaggi, truffe e ricatti sorreggono le trame. Donne bellissime della cinematografia recente occupano i nostri salotti alternate a giovani che si cimentano in quiz che farebbero sorridere i vecchi maestri dell’enigmistica. Le poste in palio sono alte ma anche perdere porta comunque una notorietà seppur breve. Sorprende vedere ovunque come siano cambiati i modi di concorrere e le proposte di quesiti ai quali talvolta possono rispondere per lo più i giovani; ai meno giovani restano le retrospettive storiche, talune delle quali elevate...