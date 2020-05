Nei lunghi pomeriggi della quarantena mi è capitato di assistere alla ripresa televisiva di una Turandot di qualche anno fa in un’Arena di Verona stracolma. L’opera di Puccini era magistralmente interpretata da Salvatore Licitra, tenore nato a Berna da genitori siciliani e morto prematuramente nel 2011. La regia consentiva di godere di mille particolari che uno spettatore, per quanto vicino al palcoscenico, non riuscirebbe mai a cogliere. Un privilegio. Ma quando, al termine della rappresentazione, la telecamera ha inquadrato quell’immensa folla luminosa e plaudente - che certo non vedremo per un lungo periodo in teatri e piazze - sono stato colto da una profonda tristezza che ha spezzato il piacere dell’ascolto e tolto gusto alla visione.

Quest’anno niente Arena. Niente concerti. Niente adunate...