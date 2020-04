Accanto alla gioiosa predisposizione a farsi comandare e a ricevere ordini, c’è il rischio che la società del coronavirus coltivi ancor più generosamente la gioiosa predisposizione a farsi sorvegliare. Siccome «la salute non ha prezzo», pur di averla garantita (o nell’illusione di averla garantita), l’essere umano sembra pronto a pagare qualsiasi dazio, anche il più pesante, in termini di libertà. È l’eterno dilemma tra sicurezza e, appunto, libertà. La pandemia apre varchi pericolosissimi in una comunità regolata secondo i principi del costituzionalismo. Il Grande Fratello in camice bianco da scienziato avrà anche un volto più umano, ma rimane tale e ha la vista troppo lunga e troppo intrusiva. I nostri telefonini non devono trasformarsi nei nostri braccialetti elettronici. I rischi della...