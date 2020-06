Sono trascorsi quattro mesi e mezzo dalla pubblicazione della prima notizia sull’emergenza sanitaria. Nella terminologia regna la confusione. Google ci permette di stilare la classifica delle occorrenze linguistiche pandemiche. Il termine corona virus (due parole) è in testa con 8.330.000.000; segue COVID-19, con il trattino, a 4.860.000.000; COVID 19, senza il trattino, arriva vicino con 4.750.000.000; coronavirus, unito, 2.990.000.000; SARS-CoV-2 è staccatissimo con 415.000.000 di occorrenze. Sono stati scritti milioni di articoli ma sui nomi è buio pesto. Il virus ha un nome, la malattia causata dal virus ne ha un altro. Non andrebbero confusi. Il nome del virus è SARS-CoV-2, di genere maschile: il SARS-CoV-2. La sigla sta per nuovo coronavirus del tipo SARS, che causa cioè la Sindrome...