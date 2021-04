Per Pasqua i turisti d’Oltregottardo potranno presentarsi alla ricezione dei nostri alberghi senza certificato COVID-free. «Ci atteniamo alle disposizioni sanitarie dettate da Berna e un certificato di negatività al coronavirus non è contemplato da nessuna parte» hanno dichiarato albergatori e titolari di camping al sito del nostro giornale. Tutto vero. La Confederazione non prevede l’autocertificazione per chi viaggia all’interno del Paese. Inoltre alberghi e camping si stanno già impegnando molto per garantire soggiorni in sicurezza. Per contenere la diffusione del coronavirus e delle sue varianti, il personale viene testato di frequente. Oltre a ciò alcune strutture alberghiere accolgono meno ospiti rispetto alle loro capacità per garantire le distanze sociali nei ristoranti.

Eppure la...