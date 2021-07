Due sono gli elementi al centro dell’ultima comunicazione delle autorità in merito allo stato del coronavirus e in particolare del solo strumento in grado di darci i mezzi per combatterlo: il vaccino. Si tratta della preoccupazione per il rallentamento in atto, soprattutto nella fascia dei cinquantenni, e il fatto che ci sono ancora 100.000 ticinesi che non hanno compiuto il passo nella direzione dell’immunizzazione. C’è poi la decisione di aprire la possibilità del vaccino agli over 12, una mossa da salutare favorevolmente ma che rimane estremamente delicata. All’ennesimo appuntamento informativo si sono presentate solo le autorità mediche, il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini e Lisa Kottanattu, caposervizio dell’Istituto pediatrico della Svizzera italiana dell’EOC: unicamente tecnici e nessun politico per mettere al centro il fattore sanitario e lasciare da parte ogni potenziale polemica. Come quelle che dividono e stanno infuocando il dibattito in altri Stati, specie nella Francia di Emmanuel Macron che ha sancito l’obbligatorietà del pass vaccinale (e di riflesso del vaccino) per le più svariate attività quotidiane della nostra vita sociale; come bere un caffè al bar, andare al ristorante, su un mezzo pubblico o in un centro commerciale. Un modello che potrebbe fare scuola in altre nazioni, anche alla luce dei numeri in crescita delle ultime settimane in molte regioni d’Europa nell’estate contraddistinta dalla ripresa della mobilità e del turismo. Un modello che alimenta dubbi tra chi auspica da sempre una società liberale senza troppe regole asfissianti, ma nello stesso tempo va detto che la libertà di adeguarmi a ciò che ritengo ragionevole dal profilo sanitario, non può essere limitata o azzerata dalla libertà altrui dettata dall’irragionevolezza o dalla testardaggine di schivare il vaccino. C’è poi da chiedersi quanto siano radicate le convinzioni di certi no-vax alla luce della corsa alla somministrazione che c’è stata in Francia di fronte alla comunicazione di Macron.

Il fil rouge adottato da Zanini e Kottanattu è stato quello della moderazione e dei messaggi chiari, ma non accompagnati dalla drammatizzazione del fenomeno. Ad esempio è stato più volte sottolineato che dalla porta che si apre ora ai più giovani non ci si aspetta che passino frotte di ragazzini accompagnati da genitori un po’ isterici per arrivare prima degli altri. Ma soprattutto coloro che in base al rapporto “rischio-beneficio” valutato dal proprio pediatra, ne sentano la necessità. Senz’altro è raccomandata per ragazzi con malattie croniche o che vivono con persone con problemi al sistema immunitario o che non possono assumere il vaccino. Più volte è stato detto che non si vuole che questa diventi una vaccinazione di massa (cosa per contro auspicabile per gli adulti che mancano all’appello), e che non è una misura legata alla riapertura delle scuole del prossimo 31 agosto. Insomma, una comunicazione fatta in punta di piedi, senza picchiare il pugno sul tavolo o usare termini roboanti, quelli che fanno i titoli dei giornali e intanto finiscono per dividere la società tra favorevoli e contrari. E il rischio di dare vita a una battaglia tra fronti contrapposti sul tema del vaccino ai più giovani era e rimane forte. Per ora il carburante per accendere la polemica non è stato dato e sarà interessante seguire come verrà recepita questa facoltà da parte delle famiglie, visto che chi vorrà essere vaccinato a Giubiasco e presso uno dei pediatri abilitati, dovrà essere accompagnato da chi esercita l’autorità parentale. Di certo il vaccino non diventerà mai la “conditio sine qua non” per accedere alla scuola, quell’istituzione che un anno fa si interrogava per la ripresa delle lezioni dopo il forzato insegnamento a distanza. Poi sappiamo che l’anno alle spalle è andato bene, ma qualche domanda è naturale porsela anche ora, nonostante la presenza del vaccino, perché non sappiamo a che punto saremo con i contagi tra una quarantina di giorni quando le aule riapriranno.