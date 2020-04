La deriva autoritaria è un rischio solo teorico? Venerdì, sul «Corriere della Sera», intervista al fisico sperimentale Paolo Branchini, già ricercatore al CERN: «In Cina, nella regione di Hubei, quando si trovavano nella condizione in cui siamo noi adesso, si sono attrezzati con le quarantene generalizzate. Hanno sottratto i positivi dalla vicinanza con i familiari dentro casa, e anche con il resto della società, poi li hanno sistemati in strutture apposite, isolandoli (...). Il metodo è intuitivo: silenzi la sorgente del contagio e il contagio viene abbattuto. Naturalmente i positivi sono dovuti rimanere in isolamento più di dieci giorni (...), ma gli effetti sulla società si sono visti subito (...). Poi ci sono anche i positivi che non sono stati ancora isolati e che devono essere scovati...