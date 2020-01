Il presidente USA Donald Trump e la giovane ambientalista svedese Greta Thunberg sono i due partecipanti che per ora più attirano l'attenzione in questa 50. edizione del World economic forum (WEF) di Davos, che si svolge da domani a venerdì. Ciascuno dei due, per motivi diversi, è famoso. Per tanti aspetti rappresentano gli opposti: per età, per posizioni politiche, per modo di...