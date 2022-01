Che cosa hanno avuto in comune l’elezione del Presidente della Repubblica italiana e la discussione sui livelli A e B della nostra scuola media? Tristemente il livello dei rispettivi parlamenti. Con tutte le dovute proporzioni e i dovuti distinguo, poiché da una parte abbiamo un migliaio di grandi elettori professionisti della politica in un grande Paese con una popolazione di sessanta milioni, mentre dall’altra vi sono novanta granconsiglieri dilettanti in un parlamento di milizia di un cantone con 350mila abitanti.

Tanti o pochi, professionisti o dilettanti, purtroppo il risultato non cambia e lo spettacolo offerto ai cittadini è stato in entrambi i casi spesso scoraggiante. E così fra inadeguatezze, tatticismi, partitismi e interesse per il proprio particulare i problemi non si risolvono....