È naturale che si discuta molto di vaccini anti COVID-19, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Non potrebbe essere che così, considerando l’importanza della lotta contro il coronavirus. Il fatto che la ricerca farmaceutica sia riuscita a trovare i vaccini in meno di un anno è ragguardevole, ciò va ricordato. Ora come si sa la questione è riuscire a velocizzare la produzione, la distribuzione, la somministrazione dei vaccini. Mentre si guarda a tutto questo, si parla anche di fatturati e guadagni di gruppi e società impegnati su questo fronte.

Le stime sui ricavi

Ci sono diverse stime sul fatturato complessivo legato ai vaccini anti coronavirus. Mancano però alcuni elementi per completare la valutazione e dunque la gamma delle stime è per ora molto, troppo ampia: per il 2021...