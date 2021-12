È quantomeno curioso - vogliamo usare un eufemismo - che Ignazio Cassis non abbia avuto sin qui una più potente voce in capitolo nella gestione della pandemia. Per dirla con Fulvio Pelli, interpellato durante l’elezione del nuovo presidente della Confederazione, «Cassis è medico, l’unico specialista di pandemia all’interno del Consiglio federale: ciononostante non ha potuto dire una sola parola sull’argomento. È il paradosso delle istituzioni svizzere: non sempre vengono sfruttate bene le competenze che si hanno a disposizione». Constatazione che sottoscriviamo, aggiungendo che ora si presenta l’occasione per smentirla. Cassis, infatti, assume le redini del Paese in un periodo nuovamente drammatico, con la pandemia che opprime una società divisa come mai. È auspicabile che il ticinese possa...