l nome è talmente diffuso che è tra le prime parole che uno straniero impara in Medio Oriente: baqshish. Il suo significato è semplice quanto complicato è il suo funzionamento.

La prima volta che lo udii fu da una prostituta che stazionava nella hall dell’Hotel Marriot del Cairo. Non sapevo della sua arte e mi permisi di invitarla a un tavolo. Lei subito mi rispose: «No drink, no drink, baqshish, baqshish». Insomma, nella traduzione approssimativa del suo diniego intuii che voleva essere pagata.

Da allora dovetti misurarmi con la difficile decifrazione di che cosa baqshish significasse in Medio Oriente. E dopo averlo per qualche settimana associato al compenso per una prestazione intima, compresi che raccontava viceversa un intero universo di possibilità.

Ancora ignaro di come funzionasse il...