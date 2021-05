Chi, in queste ore, ha avuto modo di avvicinare Angelo Renzetti, ci ha parlato di una persona «serena». Può sembrare una banalità, ma nel quadro della cessione del FC Lugano non lo è affatto. Inizialmente guardato di sbieco, poi apprezzato, infine quasi idolatrato, il presidente dei bianconeri si è sempre speso per il bene della società. In oltre dieci anni di conduzione, il 67.enne nato a Pescara e adottato dal Ticino ha però dovuto fare i conti con poche gioie (meno di quelle che avrebbe meritato) e tanta fatica. Una sofferenza, appunto, dovuta ai garbugli incontrati nel fare calcio in periferia. Nella provinciale Lugano, con uno stadio costruito negli anni Cinquanta, un pubblico abbastanza schizzinoso e - soprattutto - poche mani disposte a essere strette. «Sono un presidente solo» ha infatti...