Lo scontento per alcuni avvicendamenti nel corpo diplomatico ha fatto da sponda, negli scorsi giorni, per un attacco in piena regola ad Ignazio Cassis. Il consigliere federale è stato accusato da una parte della stampa romanda di non essere al suo posto, di non sapere gestire il Dipartimento degli affari esteri e addirittura di indebolire la Svizzera. Un giudizio estremamente pesante nei toni e nella sostanza, ma anche sorprendente per la scelta di tempo, nel mezzo di una crisi pandemica in cui, fra carenza di vaccini e settori economici in ginocchio, dovrebbero essere altri membri del Governo e altri settori dello Stato a finire senza sconti sotto i riflettori della critica. Contro Cassis è stata operata un’inedita concentrazione di fuoco, basata su episodi vecchi, qualche pettegolezzo, attacchi...