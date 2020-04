Un giovane filosofo mio amico, responsabile delle pagine culturali della «Neue Zürcher Zeitung», mi ha rammentato l’attualità del Decamerone, visto quanto sta succedendo con la COVID-19. Per chi come me è lontano anni luce dal tempo degli studi mi permetto di ricordare che Boccaccio scrisse il Decamerone negli anni 1348-1350, periodo nel quale Firenze conobbe il flagello della peste nera che decimò la popolazione ed originò profondi cambiamenti negli usi sociali della borghesia fiorentina. Narra di dieci giovani, sette ragazzi e tre ragazze, che per dieci giorni, da qui il titolo Decamerone, si rifugiano fuori Firenze per sfuggire alla peste. Vivono con le normali cadenze quotidiane di allora, tra balli e giochi, ma si impegnano al pomeriggio, durante le giornate passate assieme, a raccontare...