Un po’ di sano svago, magari dopo una dura settimana di lavoro. Liberare la mente dai numeri che salgono, dalle paure, dalle incertezze. Già, che fare? Chi ama lo sport e segue in particolare l’hockey di Serie A aveva già prenotato la serata di ieri. Non in pista, da mercoledì non è più possibile. A meno di non far parte dei 50 eletti – ma perché proprio cinquanta e secondo quali criteri verranno scelti dalle varie squadre? – che potranno entrare negli impianti. Un privilegio mica da ridere, di questi tempi. Tutti gli altri – quelli in possesso di un abbonamento a uno dei due colossi televisivi svizzeri – stavano già sistemando divano e copertina, che inizia a fare freschino. Macché, è andata male anche questa: magari per la gioia della Signora di casa non particolarmente appassionata di sport,...