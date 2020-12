Lo sci amatoriale, che tanto fa discutere in questi giorni la Svizzera e l’Europa, è uno sport consigliato per i suoi eccezionali effetti sul benessere psicofisico. Quasi impossibile non essere d’accordo: la libertà e la spensieratezza regalate da questa disciplina sarebbero con ogni probabilità la cura perfetta per la preoccupazione e il nervosismo causati dal perseverare del subdolo flagello. Tuttavia, dopo l’apertura della Svizzera all’attività sciistica, ci si chiede comprensibilmente quale potrebbe essere il prezzo da pagare: a livello sanitario, ça va sans dire, ma pure di rapporti con gli Stati nostri confinanti, che non sembrano per nulla convinti dell’annuncio controcorrente delle autorità elvetiche di aprire gli impianti di risalita, seppur con restrizioni che verranno comunicate...