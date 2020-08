Quella di ieri è stata una nuova giornata di incontri e incroci tra il Governo e alcuni attori della società e dell’economia cantonale. È stato il turno del mondo dello sport professionistico, dopo che martedì erano stati ricevuti i rappresentanti dei principali carnevali pronti sin d’ora a rinunciare a maschere e bagordi nel 2021. Altri faccia a faccia (ma con le debite distanze), sono previsti nelle prossime settimane in un Ticino tornato in doppia cifra (10 casi sulle 24 ore), cosa che non accadeva dal 21 maggio. Non è il caso di allarmarsi più del dovuto, ma in questa fase occorre rimanere prudenti. In questo senso va letta la decisione del Consiglio di Stato di mantenere per altre due settimane le misure a livello cantonale, come la mascherina o visiera per il personale della ristorazione,...