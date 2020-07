Quasi non ci si fa nemmeno caso. Dalla ripresa del campionato in una partita è possibile assistere a dieci sostituzioni complessive. Dieci! Cinque di qua e cinque di là, con squadre completamente stravolte in corso d’opera. Un bene, se guardiamo alla salute dei protagonisti messa a durissima prova da un calendario folle. Ma il nuovo strumento, introdotto nei massimi campionati proprio per ragioni mediche, è altrettanto pregevole in termini squisitamente sportivi?

Ci spieghiamo meglio. Alla luce di questa piccola, grande rivoluzione vien da chiedersi come ne esca il ruolo dell’allenatore. Inteso come stratega e figura carismatica, chiamata a leggere le partite e a compiere le mosse giuste nei frangenti propizi. Con tre carte in mano l’esercizio in questione presenta un determinato grado di difficoltà....