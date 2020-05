La sensazione è di aver assistito al più classico dei gol dell’ex. Una goduria, sportivamente parlando, che per una legge non scritta il realizzatore di turno sceglie tuttavia di reprimere, rifiutandosi di esultare sotto gli occhi dei suoi vecchi tifosi. A restare negli occhi degli spettatori è così un gesto intriso di contraddizioni. Accettabile, sì, ma non pienamente comprensibile. Allo stesso modo il verdetto dell’assemblea straordinaria della Swiss Football League lascia in parte interdetti. Si vorrebbe gioire, urlare: «Finalmente tocca anche al calcio!». Eppure la genesi del via libera ai campionati di Super e Challenge League spinge ad altre riflessioni.

Il presidente della Lega Heinrich Schifferle ha voluto sottolineare il «rispetto» e le «logiche democratiche» che hanno caratterizzato...