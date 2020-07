Un abisso. È quello che separa il 3-3 strappato dal Lugano contro il San Gallo e quello regalato ieri al Lucerna. Stesso risultato, giudizi e umori agli antipodi. Addirittura Angelo Renzetti ha perso le staffe. Non succedeva da tempo. Sì, il prés si è arrabbiato. E ha affrontato apertamente il suo allenatore, mentre il cacciato Celestini - pochi metri più in là - tirava un sospiro di sollievo. Il patron bianconero brama con tutto se stesso la salvezza. E ne ha ben donde. A renderlo inquieto ci sono già le incertezze finanziarie e societarie del futuro prossimo. Preoccupazioni che lo spettro della retrocessione non fa che acuire, complicando le trattative con dei potenziali acquirenti. Guai dunque a fallire contro il Thun. La classica prova del nove, a Cornaredo, tornato a essere un fortino....