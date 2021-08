In politica ci sono questioni che si ripropongono con regolarità, i cosiddetti «tormentoni». Come ad esempio la quadratura dei conti e i crediti ricorrenti che percorrono una via già tracciata: dalla proposta del Governo all’avallo del Parlamento, sempre che un referendum non finisca per rinviare il tutto all’insindacabile prova delle urne. Poi ci sono i grandi temi, quelli che invitano a gettare lo sguardo più in là, per definire scenari e strategie a medio e lungo termine. Su questo ampio fronte la politica non si è mai mostrata forte, il più delle volte perché a fare difetto è proprio la visione strategica su macro aree quali, ad esempio, la mobilità (un ambito che ci vede in perenne rincorsa) o la pianificazione territoriale (un settore nel quale quando si sbaglia, gli effetti nefasti...