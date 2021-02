Si può vivere e gioire anche senza i fenomeni e qualche volta, come cantava Ligabue riferendosi ai calciatori, anche uno sciatore che ha trascorso «una vita da mediano nato senza i piedi buoni» può ritagliarsi un giorno di gloria.

All’inizio di questa stagione l’Austria stava ancora disperandosi per il ritiro del suo campionissimo Marcel Hirscher, che sembrava aver spinto il Wunderteam delle nevi in una di quelle crisi epocali dalle quali ci si risolleva unicamente rimettendo in discussione i centri di formazione e i criteri di di lavoro in allenamento. Invece l’unica disciplina dove le Aquile volano basso è il gigante e questo Mondiale lo sta confermando, assegnando il ruolo di fenomeno delle discipline veloci a Vincent Kriechmayr. Non proprio uno sconosciuto, sicuramente, ma piuttosto...