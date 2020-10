Uno scultore con le dita sottili e lunghe che può plasmare con rara maestria il gesso, così avevano detto di lui, che di gessi ne ha lasciati molti andati dagli eredi in donazione al Museo del Paesaggio di Pallanza. Le sue fusioni in bronzo sono maestose anche se essenziali per la soggettistica, al punto che qualcuno lo definiva «impressionista» a suo modo. Molte sue figure femminili, le sue danzatrici ad esempio, hanno una grazia che potrebbe ricongiungerle alle figure del Botticelli. Era nato a Intra nel 1866. Il Verbano fu un luogo del suo cuore. Ebbe committenze da molti e per molti personaggi, fra i quali George Bernard Shaw, Gabriele D’Annunzio, Tolstoj, Toscanini e la star dei teatri d’opera Enrico Caruso, oltre ad avere eseguito statue di illustri personaggi, come Segantini ad esempio....