Mentre un numero crescente di Cantoni sta adottando misure vieppiù restrittive sui grandi eventi, sperando così di frenare la propagazione del coronavirus, lo sport professionistico svizzero si appresta a vivere con malcelata ansia una settimana forse decisiva per le sorti dei campionati di Lega Nazionale di calcio e hockey. Definire quelli a venire i giorni della verità non è insomma esagerato: mercoledì il Consiglio federale – tutt’altro che unito sulla via da seguire – comunicherà infatti le sue nuove decisioni volte a frenare quella che è ormai stata definita la seconda ondata della COVID-19. E lo sport di alto livello, già colpito qua e là a livello cantonale, rischia di ricevere tra capo e collo anche la mannaia del Governo federale. C’è il pericolo che il giocattolo si rompa: ripararlo...