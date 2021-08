Voglia di stare in mezzo alla gente, gentilezza d’animo, disponibilità all’ascolto, sono le parole che in questa settimana di cordoglio hanno accompagnato la morte di Marco Borradori. Un sincero sentimento popolare che ha attraversato tutto il cantone, trasversale alle appartenenze politiche e alle generazioni e che ha sovrastato anche le voci istituzionali di colleghi ed ex colleghi e lo scontato presenzialismo funerario di coloro che parlano del defunto per parlare di loro stessi. Questo tributo di popolo si è manifestato anche ieri a Cornaredo durante l’ultimo saluto al sindaco di Lugano. Borradori ha toccato il cuore di tutti e questo non si spiega solo per la sua lunga carriera politica e per le tragiche circostanze umane della sua improvvisa scomparsa. E nemmeno perché salutava tutti...